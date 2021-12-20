Протести зоозахисників біля будівлі Верховної Ради в Києві

13:39 16 березень Київ, Україна

Сьогодні в Києві проводиться акція протесту, яку організували захисники тварин. Як повідомляють в ЗМІ, зоозахисники, що виступають біля будівлі Верховної Ради, вимагають від уряду посилити заходи покарання за жорстоке поводження з тваринами і заборонити хутряні ферми.

"Активісти стверджують, що в багатьох містах комунальні служби знищують бездомних тварин. За словами одного з учасників протесту, в Харкові через вбивство бездомних собак стали з'являтися лисиці", - йдеться в повідомленні.

Протестувальники виступають на підтримку законопроєкту №2351, який Рада вже підтримала в першому читанні. При прийнятті законопроєкту, за жорстоке поводження з тваринами, тілесні ушкодження, каліцтва або загибель тварини стануть карати позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2020 року в Києві біля Офісу Генпрокурора зоозахисники зібралися на акцію протесту.

Також в жовтні 2020 року в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція зоозахисників, які вимагали заборонити полювання на тварин і припинити діяльність хутрових ферм.