Протести на Харківщині. Садок і школа залишилися без тепла
16:41 16 листопада Київ, Україна
На Харківщині люди перекрили рух на трасі Куп'янськ-Ківшарівка. Головною причиною протесту стала відсутність тепла в житлових будинках, садках і школах села Курилівка.
"Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі, ДСНС. Тобто життєво необхідні служби. У нас 14-15 градусів в квартирах було, зараз вже менше. Нам говорили, що ось-ось у п'ятницю дадуть опалення, на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли вже був встановлений газовий лічильник, нам сказали, що чекають розпорядження начальника КП "Обласний інформаційно-технічний центр" на постачання газу", - сказала одна з організаторів акції Алла Герасименко.
У Куп'янську через неукладення договорів між НАК "Нафтогаз
України", КП "ОІТЦ" і КП "Куп’янськтеплоенерго" не працюють котельні.
Заступник Куп'янського міського голови Андрій Козуб заявляв, що у міста є поточні борги перед "Нафтогазом" - близько 30 млн грн.
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