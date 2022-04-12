Протести на Харківщині. Садок і школа залишилися без тепла

На Харківщині люди перекрили рух на трасі Куп'янськ-Ківшарівка. Головною причиною протесту стала відсутність тепла в житлових будинках, садках і школах села Курилівка.

"Ми перекрили дорогу, пропускаємо тільки швидкі, ДСНС. Тобто життєво необхідні служби. У нас 14-15 градусів в квартирах було, зараз вже менше. Нам говорили, що ось-ось у п'ятницю дадуть опалення, на перевірку треба здати газовий лічильник. Коли вже був встановлений газовий лічильник, нам сказали, що чекають розпорядження начальника КП "Обласний інформаційно-технічний центр" на постачання газу", - сказала одна з організаторів акції Алла Герасименко.