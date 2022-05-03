Протест на Грушевського періодично переростає в сутички з поліцією

12:09 04 грудня Київ, Україна

Проти фіскалізації малого бізнесу і жорстких карантинних обмежень, українські підприємці сьогодні вийшли з акцією протесту під стіни Верховної Ради.
 
Як повідомили в столичній поліції, учасники акції заважають народним депутатам пройти до Верховної Ради і блокують рух транспорту.

Правоохоронці заявили, що через агресивну поведінку окремих активістів змушені створювати живі коридори і відтісняти протестувальників для безперешкодного проходу нардепів і проїзду авто, заявили в поліції.

За даними Telegram-каналу Київ Зараз, учасники акції протесту прийняли звичайного перехожого за нардепа і накинулися на нього, але поліція їх відтіснила.

«Отже, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки і короткострокові бійки», - завили в поліції.

На двох активних активістів складені адміністративні матеріали за порушення ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 