Прощання із загиблими в катастрофі Ан-26

10:18 06 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 6 жовтня, в Харкові проходить церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.



Церемонія проходить на площі Свободи в центрі Харкова, її основна частина почалася о 10:00. У зв'язку з цим перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях.



З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежений по вулиці Сумській (від вулиці Дружин Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до площі Свободи).



Раніше на місці авіакатастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам'ятник - з ініціативи Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та офіцерів військової частини в Чугуєві. 3 жовтня, на дев'ятий день після трагедії, біля пам'ятника відбулася панахида за загиблими.



Військовий літак Ан-26 розбився увечері 25 вересня за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, заходячи на посадку.



На борту перебували 27 осіб: офіцери і курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.



25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному курсанту вдалося вижити - він залишається в лікарні.



Командування Повітряних сил ЗСУ 4 жовтня оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до падіння літака.



Віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський, кажучи про розслідування причин катастрофи, заявив, що «на технічну несправність літака наклався і людський фактор».



«Доведеться встановлювати дуже-дуже багато чинників: з одного боку - технічна справність літака, що саме стало причиною відмови двигуна або невиходу на той режим, в якому він повинен був працювати, - розповів Уруський. - Також - вивчити всю систему організації польотів в цьому військовому навчальному закладі, Харківському національному університеті Повітряних сил. Є багато питань до організації польотів і дій екіпажу теж».



Слідство розглядає всі версії катастрофи: технічну несправність літака, помилку екіпажу, помилку керівництва польотів, неналежну підготовку літака і теракт.