Виробництво вакцин: США готові співпрацювати з Україною

09:18 28 травень Київ, Україна

Новий міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що США розглядають можливість співпраці з нашою країною у виробництві вакцин.

Таку заяву Ляшко зробив за підсумками зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США Христиною Квін, директором Світового підрозділу по ВІЛ/СНІД в Україні, директором українського офісу Центру контролю і профілактики захворювань США Езрою Барзілай і партнерами міжнародної місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом, Беном Зіннером і Паолой Павленко.

«Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання і власного виробництва вакцин», - сказав Ляшко.

Крім того, міністр і дипломат під час зустрічі обговорили співробітництво двох країн в боротьбі з пандемією коронавірусу, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрями роботи в сфері охорони здоров'я.

"Поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від Covid-19. Попутно запевнив міжнародних партнерів у відкритості і транспарентності ведення політики Міністерства охорони здоров'я України та поділився планами в напрямку продовження медичного реформування галузі", - розповів Ляшко.

За його словами, Ляшко пояснив гостям, що його пріоритетом є отримання вакцини проти Covid-19 для здійснення вакцинації всіх охочих до кінця 2021 року, зокрема, щеплення не менше п'яти мільйонів українців до кінця літа.



Виходячи зі слів міністра про "трансфер технологій", ймовірно, йдеться про залучення американських виробників в Україну, що, дійсно, могло б стати великим досягненням Ляшка на посаді міністра.