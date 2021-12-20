Подія або політична провокація: хто спалив машину глави «Нацкорпуса» в Миколаєві

12:25 17 липень Київ, Україна

Незважаючи на заяву «одеських партизанів», зроблене в відеоролику, розміщеному в інтернет, глава «Нацкорпуса» миколаївської області заперечує причетність цієї організації до підпалу його автомобіля.

Нагадаємо! Відповідальність за підпал машини голови обласної організації партії "Національний корпус" Дениса Бурштину взяла на себе одеська організація "Вільне місто Одеса". Відео з відповідною заявою розмістили на каналі з однойменною назвою в Youtube.

"Ми, одеські партизани Ленселища, беремо на себе відповідальність за підпал автомобіля запеклих нацистів. Тим самим ми заявляємо, що активісти визвольного руху Ленселища відтепер входять до складу організації "Вільне місто Одеса". А також хочемо нагадати незаконної київської влади і російським чиновникам, деякі з яких є прямими пособниками злочинного українського режиму. Нацизм не пройде ", - йдеться у відеозверненні.

Коментуючи заяву з інтернету, власник автомобіля Денис Янтар каже, що не вірить у причетність до підпалу даної організації

"Мені здається, що просто хлопці попіаритися вирішили. Тому що якісь школярі або хто вони там, підлітки з Одеси, щоб вистежили мене, моє місцезнаходження в Миколаєві, моє авто, це якась маячня. Це просто хлопці вирішили попіаритися ", - розповів Денис Янтар.