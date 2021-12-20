Подія або політична провокація: хто спалив машину глави «Нацкорпуса» в Миколаєві

Незважаючи на заяву «одеських партизанів», зроблене в відеоролику, розміщеному в інтернет, глава «Нацкорпуса» миколаївської області заперечує причетність цієї організації до підпалу його автомобіля.
Нагадаємо! Відповідальність за підпал машини голови обласної організації партії "Національний корпус" Дениса Бурштину взяла на себе одеська організація "Вільне місто Одеса". Відео з відповідною заявою розмістили на каналі з однойменною назвою в Youtube.
Коментуючи заяву з інтернету, власник автомобіля Денис Янтар каже, що не вірить у причетність до підпалу даної організації
"Мені здається, що просто хлопці попіаритися вирішили. Тому що якісь школярі або хто вони там, підлітки з Одеси, щоб вистежили мене, моє місцезнаходження в Миколаєві, моє авто, це якась маячня. Це просто хлопці вирішили попіаритися ", - розповів Денис Янтар.
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