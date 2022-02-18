Програма «Велике будівництво» включає реставрацію замків і музеїв

15:58 25 вересень Київ, Україна

Перебуваючи в рамках візиту в Закарпатській області, президент України ознайомився з культурно-історичними об'єктами краю. Їхній стан стурбував главу держави. Сьогодні Володимир Зеленський прокоментував свої враження і пообіцяв, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" стартує реставрація замків і музеїв Закарпаття.

"Також триває, і в наступному році буде ще активнішою наша програма "Велике будівництво". Крім нових доріг, нових шкіл, лікарень, ми почнемо масштабну реставрацію замків, музеїв та інших об'єктів культурної спадщини", - додав Зеленський.

За словами Зеленського, туристичний потенціал краю та інфраструктурні умови для жителів Закарпаття є важливим для нього питанням.

"А на минулому тижні парламент України ухвалив поданий мною закон, який надає пільги для туристичної сфери України. Ми не зупиняємося на цьому важливому, складному шляху, щоб наші регіони, зокрема і Закарпаття, змогли повністю розкрити свій туристичний потенціал", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що зі Словаччиною підписали угоду, яка дозволить відновити роботу міжнародного аеропорту Ужгород.

Нагадаємо, що раніше Зеленський пообіцяв за два-три роки побудувати всі аеропорти. Глава держави анонсував будівництво аеропортів у всіх важливих точках України вже в наступному році.

Об'єкти "Великого будівництва" готові на 67%.