Програма «Велике будівництво» включає реставрацію замків і музеїв

Перебуваючи в рамках візиту в Закарпатській області, президент України ознайомився з культурно-історичними об'єктами краю. Їхній стан стурбував главу держави. Сьогодні Володимир Зеленський прокоментував свої враження і пообіцяв, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" стартує реставрація замків і музеїв Закарпаття.
За словами Зеленського, туристичний потенціал краю та інфраструктурні умови для жителів Закарпаття є важливим для нього питанням.
Президент нагадав, що зі Словаччиною підписали угоду, яка дозволить відновити роботу міжнародного аеропорту Ужгород.
Нагадаємо, що раніше Зеленський пообіцяв за два-три роки побудувати всі аеропорти. Глава держави анонсував будівництво аеропортів у всіх важливих точках України вже в наступному році.
Об'єкти "Великого будівництва" готові на 67%.
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