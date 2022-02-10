Програма "5-7-9" для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про те, що сьогодні українські банки видали вже 8 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9".
"На сьогодні 80 копійок з гривні виданих кредитів надається за програмою "5-7-9 ". Вже надано 8 млрд грн, 3 тис. кредитів за цією програмою малому і середньому бізнесу. У наступному році ця програма буде продовжена. Йдеться про надання портфельних гарантій 10 млрд. Це дозволить збільшити кредитний портфель до 20 млрд. Так, звичайно, це старт, це початок. Ми готові більше розширювати ці програми", - сказав міністр.
У березні Кабмін розширив коло підприємців, які можуть скористатися програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
З 1 липня умови участі в програмі для мікро- і середнього бізнесу стали простішими. Зокрема, були пом'якшені вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, зняті обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.
Нацбанк запевнив, що умови кредитування населення і бізнесу пом'якшать в третьому кварталі.
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