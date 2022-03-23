Прогнози експертів: понад 500 млн нових інфікованих на добу, локдауни і падіння фондових ринків

05:29 29 жовтня Київ, Україна

За даними AFP і The Guardian в світі вже втретє епідеміологами зафіксовано пів мільйона нових випадків інфікування коронавірусом.

Так, 27 жовтня позитивний результат тесту на коронавірус отримали 516 898 осіб, 23 жовтня - 506 713 і 26 жовтня - 525 164.