Прогнози експертів: понад 500 млн нових інфікованих на добу, локдауни і падіння фондових ринків

За даними AFP і The Guardian в світі вже втретє епідеміологами зафіксовано пів мільйона нових випадків інфікування коронавірусом.
Так, 27 жовтня позитивний результат тесту на коронавірус отримали 516 898 осіб, 23 жовтня - 506 713 і 26 жовтня - 525 164.
У ВООЗ попереджають, що європейські уряди втратили контроль над останніми спалахами, через що введення нових локдаунів нібито стало неминучим.
Нові випадки в Європі подвоюються приблизно щотижня, тоді як системи масового тестування і відстеження контактів швидко перевантажуються.
Водночас експерти нагадують, що під час першої хвилі пандемії більшість випадків COVID-19 не було діагностовано.
У виданні також відзначають, що через "похмурі перспективи і сезон зимового грипу в частинах північної півкулі" європейські та американські фондові ринки знову впали.
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