Прогнози білоруської опозиції: шість варіантів результату протистояння демократії та Лукашенка

10:44 04 грудня Київ, Україна

Координаційна рада Білорусі і опозиціонерка Світлана Тихановська готові взяти керівництво в свої руки і очолити Білорусь в перехідний період.

Про це йдеться на сайті Тихановської.

"Сьогодні, 3 грудня, Світлана Тихановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період. Радник Світлани Тихановської Олександр Добровольський представив можливі сценарії розвитку ситуації в Білорусі і участь в них самої Тихановської", - сказано в повідомленні.



Добровольський зазначив, що першим сценарієм може стати проведення нових виборів в результаті переговорів. Причин у початку цих переговорів може бути дві: чинний "президент" Олександр Лукашенко сам приймає рішення або "група людей, що представляють інтереси колишньої влади, приймає рішення про вступ до переговорів". В обох випадках "з боку протестувальників в переговорах бере участь переговорна група, призначена Світланою Тихановською, група співпрацює з Координаційною радою".



Другий сценарій, на думку Добровольського, це "нові вибори в результаті того, що посада президента стає вакантною" через те, що "колишній президент залишає країну", "подає у відставку" або "піддається арешту".



Третім варіантом може стати "жорсткість режиму, масові репресії, можливе введення надзвичайного або воєнного стану". Добровольський вважає, що в такому разі "Лукашенко залишається при владі на деякий період, але відсутність його легітимності і дефіцит ресурсів для існування режиму скорочують цей період. Сценарій стає нестійким, є тенденція перетікання його в сценарій 1 або 2".



Четвертий сценарій передбачає "спроби з боку Лукашенка затягнути час з обіцянкою конституційної реформи в надії, що протести вщухнуть".



"Проводяться Загальнобілоруські народні збори (які є неконституційним органом). На зборах приймається проєкт зміни Конституції (швидше за все, без конкретного змісту і без конкретних термінів реалізації). Незважаючи на можливе затягування часу, Лукашенко в цій ситуації залишається нелегітимним, на суспільну підтримку він розраховувати не зможе", - зазначає Добровольський.



На його думку, оголошення нових президентських виборів навесні 2021 року могло б пом'якшити ситуацію і послабити протести, але "Лукашенко навряд чи на це піде".



"Вкрай малоймовірно, що вдасться зберегти керованість до весни 2021 року. Імовірність протриматися до осені і зовсім близька до нуля", - заявив радник Тихановської.



Як ще один сценарій Добровольський називає можливість введення до Білорусі російських військових і поліційних формувань з можливою інкорпорацією або без неї. На його думку, "у Росії вистачить ресурсів на утримання режиму на досить довгий час, але санкції, велике навантаження на економіку і внутрішні хвилювання призведуть до нестабільності ситуації в Росії".



Другим варіантом цього сценарію може стати те, що Лукашенко або відсторонюється від посади, або позбавляється реальної влади. Це може викликати розкол в силових структурах і масові протести. "При цьому суспільні настрої приведуть до появи масового антиросійського руху. Відносини з Росією будуть безнадійно зіпсовані", - прогнозує Добровольський.



І, нарешті, останнім сценарієм опозиціонер називає "номенклатурний або військовий переворот, відсторонення Лукашенка від влади".



"Аналіз перерахованих вище сценаріїв показує, що тільки два з них стійкі і можуть мати стабільні наслідки. Це сценарії 1 і 2. Результатом реалізації цих сценаріїв є вирішення базової суперечки (народ відмовив Лукашенку в довірі і вимагає його відходу, але Лукашенко відмовляється йти)", - резюмував Добровольський.