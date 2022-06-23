Прогноз ученых: спад заболеваемости уже близок

Пандемія пішла на спад - прогнози вчених оптимістичні
Команда вчених при Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського провела дослідження на підставі багатошарової нейронної мережі Back Propagation. В результаті моделювання з використанням цієї мережі початок спаду пандемії коронавируса очікується в кінці травня.
Вчені констатували, що для України на п'ятнадцятиденний відрізку часу (з 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткий лінійний характер з рівнем "плато" - 400-550 нових інфікованих людей в день.
"За результатами прогнозного моделювання команди проекту ФОРСАЙТ COVID-19, такий характер розвитку процесу може тривати до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щодня людей, які видужали буде стійко більше кількості щодня інфікованих) ", - йдеться в повідомленні.
При цьому для Києва, протягом п'ятнадцятиденного відрізку часу (6-20 травня) процес розвитку пандемії поки більш нестаціонарний з імовірним зниженням його волатильності і придбанням більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" - 40-50 нових інфікованих в день.
Кількість щодня людей, які видужали в Україні наближається до кількості щодня інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденний був навіть позитивним). Команда проекту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що вкаже на початок спаду пандемії ".
Відзначимо, кількість нових випадків коронавируса в Україні зростає п'яту добу поспіль. Якщо 12 травня повідомлялося про 375 випадках, то сьогодні показник виріс до 528 випадків (всього 17 858). У той же час, за минулу добу вилікувалося рекордну кількість пацієнтів - 433. В цілому хвороба побороли вже 4906 чоловік, ще 497 - померли (+21).
Команда вчених при Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського провела дослідження на підставі багатошарової нейронної мережі Back Propagation. В результаті моделювання з використанням цієї мережі початок спаду пандемії коронавируса очікується в кінці травня.
Вчені констатували, що для України на п'ятнадцятиденний відрізку часу (з 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткий лінійний характер з рівнем "плато" - 400-550 нових інфікованих людей в день.
"За результатами прогнозного моделювання команди проекту ФОРСАЙТ COVID-19, такий характер розвитку процесу може тривати до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щодня людей, які видужали буде стійко більше кількості щодня інфікованих) ", - йдеться в повідомленні.
При цьому для Києва, протягом п'ятнадцятиденного відрізку часу (6-20 травня) процес розвитку пандемії поки більш нестаціонарний з імовірним зниженням його волатильності і придбанням більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" - 40-50 нових інфікованих в день.
Кількість щодня людей, які видужали в Україні наближається до кількості щодня інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденний був навіть позитивним). Команда проекту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що вкаже на початок спаду пандемії ".
Відзначимо, кількість нових випадків коронавируса в Україні зростає п'яту добу поспіль. Якщо 12 травня повідомлялося про 375 випадках, то сьогодні показник виріс до 528 випадків (всього 17 858). У той же час, за минулу добу вилікувалося рекордну кількість пацієнтів - 433. В цілому хвороба побороли вже 4906 чоловік, ще 497 - померли (+21).
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