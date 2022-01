Прогноз синоптиків: вересень в Україні буде тепліше, ніж в попередні роки

07:20 27 серпень Київ, Україна



Синоптики розповіли, якою буде погода в вересні

Глобальні зміни клімату не обійдуть стороною і Україну



До кінця літа в Україні залишилося менше тижня, проте синоптики рекомендують не засмучуватися, оскільки вересень у країні очікується досить теплим.



Про це повідомляє портал "Хвиля" з посиланням на матеріал Укргідромецентра.



Середня температура повітря у вересні поточного року буде коливатися в межах чотирнадцяти-дев'ятнадцяти градусів вище нуля. Це на 1-2 градуси вище середніх показників, зафіксованих за довгі роки. Згідно з прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 міліметрів, в Карпатах до 107 міліметрів.



"Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, якому властиво загальне зниження температури, ослаблення грозової діяльності. Протягом вересня, крім більшості південних областей і Криму, відбувається перехід середньої добової температури через 15 градусів у бік зниження, що означає початок осені", - свідчить повідомлення синоптиків.



Середня місячна температура повітря вересня складає 12-19 ° C, в гірських районах 8-13 ° C. Абсолютний максимум температури повітря становить 30-39 ° C, в гірських районах 22-29 ° C. Абсолютним мінімумом є 1-8 градусів морозу, на півдні місцями 0-4 градусів тепла. Заморозки в повітрі відзначені в другій і третій декадах, в гірських районах і місцями в північних і центральних областях - в першій декаді.



Середнє місячна кількість опадів становить 27-62 міліметрів, в Карпатах і на Закарпатті переважно 71-125 міліметрів.