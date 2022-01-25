Прогноз погоди. Очікується похолодання

Укргідрометцентр повідомляє, що вже 18-19 вересня в результаті вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря.
"У західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях), вдень до 9-15° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
До того ж похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м/с.
Ще 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. А вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
"У західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях), вдень до 9-15° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
До того ж похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м/с.
Ще 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. А вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
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