Прогноз погоди. Очікується похолодання

10:11 16 вересень Київ, Україна

Укргідрометцентр повідомляє, що вже 18-19 вересня в результаті вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря.



"У західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях), вдень до 9-15° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.



До того ж похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м/с.



Ще 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. А вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.