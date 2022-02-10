Прогноз погоди. Очікуємо на бабине літо

09:11 19 вересень Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру тільки з 23 вересня очікується досить тепла погода, і саме цей день можна вважати початком бабиного літа.



У суботу та неділю, 19-20 вересня, і на початку наступного тижня вдень буде + 15...+ 17, а вночі + 7...+ 8 градусів.



За словами синоптиків, з 23 вересня вдень очікується до +25 градусів, а вночі + 8...+12 градусів.



Раніше начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру, кандидатка географічних наук, метеоролог Тетяна Адаменко говорила, що в Україні погода буде теплішою після 22 вересня.



Також експертка сказала, що прогноз погоди для України на найближчі десять днів більш-менш сухий - нормальні опади не очікуються.