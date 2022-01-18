Прогноз погоди на сьогодні, 4 вересня

05:35 04 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 4 вересня, в Україні в більшості областей спаде спека та пройдуть дощі.

Тільки на сході країни температура підніметься до +34 градусів.



На заході та півночі України температура опуститься до + 18 + 23 градусів.



У центральних регіонах погода буде мінливою: на Вінниччині очікується свіжа погода, а ближче до Дніпра температура повітря буде вищою.



Південні регіони також покине літня спека, тільки в Запоріжжі збережеться висока температура повітря.





Дощі, місцями з грозами пройдуть від півночі через центральну частину в Одеську область і Крим. Захід і схід - без опадів.



У Києві 4 вересня температура повітря прогнозується + 20 + 22, можливі дощі