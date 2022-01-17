Прогноз погоди на сьогодні, 3 вересня

08:35 03 вересень Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, в Україні 3 вересня на сході, півдні та у більшості центральних областей утримається спека - температура повітря складе +30 ... + 36 градусів.



Що стосується інших територій нашої країни, то на півночі буде вже не так жарко + 26 ... + 29 градусів. Правда, на Сумщині ще припікатиме. А на заході синоптики прогнозують явно свіжу погоду з температурою +20 ... + 26 градусів.



Дощі місцями пройдуть в західних областях, а ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінницької області. На решті території - сухо та сонячно.



У Києві в четвер опади малоймовірні, спека трохи спаде.

Температура в столиці очікується максимально + 27 ... + 28 градусів.