Прогноз погоди на сьогодні, 31 серпня. Прогноз погоди на День знань

05:33 31 серпень Київ, Україна

Погода в Україні 1 вересня цікавить, напевно, кожного з батьків, чий школяр завтра почне свій навчальний рік. Погода в День знань буде спекотна та суха.



А ось 31 серпня буде аномально жарко, але місцями відчуватиметься похолодання через наближення атмосферного фронту. Проте дощі очікуються тільки в західних областях.



У понеділок, 31 серпня, на всій території України сонячно та дуже спекотно, +30 ... + 35 градусів. Хіба що трохи холодніше на заході, іноді +28, +29 градусів - йде фронт. Цей фронт принесе дощі з грозами вже 1 вересня в західних областях України.



У Києві 31 серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів. 1 вересня в столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабшає до +27, +28 градусів.