Прогноз погоди на сьогодні, 28 серпня

05:49 28 серпень Київ, Україна

Погода в Україні буде відносно теплою, на вихідних температура повітря трохи підніметься і принесе в країну сонячний вересень.



За прогнозами синоптиків, в п'ятницю, 28 серпня на півночі, заході, в більшості центральних областей протягом дня очікується +20 +25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18 +22 градуси.



На сході і в південній частині України трохи тепліше: +24 +29 градусів.



Дощі завтра тільки торкнуться тільки північні райони і північний схід. На більшій території України завдяки антициклону опадів не очікується.



У Києві завтра місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря близько +22 градусів.



Останній літній уїк-енд принесе в Україну сонце і спеку.