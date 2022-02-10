Прогноз погоди на сьогодні, 21 вересня

За повідомленням Укргідрометцентру сьогодні, 21 вересня, в Україні буде суха й тепла погода.
Синоптики опадів не прогнозують. У країні буде сонячно. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-9 градусів тепла. У східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси.
Найтепліше буде на Буковині, Закарпатті, в Одеській і Миколаївській областях. Там стовпчики термометра вдень піднімуться до + 23-26 градусів. У північних, центральних і східних регіонах країни повітря прогріється до 20-23 градусів тепла.
У Києві в понеділок синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 6-8 вище нуля. Вдень буде тепліше: + 21-24.
Синоптики опадів не прогнозують. У країні буде сонячно. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-9 градусів тепла. У східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градуси.
Найтепліше буде на Буковині, Закарпатті, в Одеській і Миколаївській областях. Там стовпчики термометра вдень піднімуться до + 23-26 градусів. У північних, центральних і східних регіонах країни повітря прогріється до 20-23 градусів тепла.
У Києві в понеділок синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 6-8 вище нуля. Вдень буде тепліше: + 21-24.
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