Прогноз погоди на сьогодні, 18 вересня

08:25 18 вересень Київ, Україна

За прогнозами Укргідрометцентру з 18 вересня на всій території України настане різке похолодання, температура опуститься мінімум на 10 градусів.



Синоптики опадів не прогнозують. Лише в більшості північних областей невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Можливі пориви 15-20 м/с.



Значно прохолодніше стане в західних і північних областях. Вночі температура опуститься до 4-9 градусів тепла. На Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 вище нуля. Вдень повітря прогріється до + 10-15 градусів.



На решті території трохи тепліше. Температура вночі 9-14 градусів. На узбережжі морів до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 14-19. У південній частині стовпчики термометрів сягнуть позначки +22 градуси.



У Києві в п'ятницю обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі 7-9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 13-15.