Прогноз німецьких медиків: політик "переживе отруєння"

Як уже повідомлялося, постраждалого від рук ФСБ російського політика Олексія Навального, переправили на лікування до берлінської клініки. Німецькі лікарі не сумніваються, що пацієнт переніс важке отруєння. Про прогноз лікарів розповів громадський діяч, який організував переліт Навального з Омська до Німеччини.

Засновник організації Cinema fоr Peace Яка Бізіля заявив, що політик "переживе отруєння", але не з'явиться на політичній арені мінімум два місяці.

"Навальний переживе отруєння, але буде виведений з ладу як політик, на місяці", - сказав Бізіля. Він уточнив, що в разі одужання опозиціонер чи не з'явиться на політичній арені як мінімум протягом двох місяців.

Бізіля також повідомив, що Навальний добре переніс транспортування, однак уточнив, що це не змінило "загальну тривожну ситуацію".

Він також підкреслив, що не є медиком, і для повної ясності картини необхідно дочекатися оцінки німецьких лікарів.

У той же час, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш написала в Twitter , що ніяких нових подробиць про здоров'я опозиціонера немає, і закликала не реагувати на "помилкові повідомлення".

"У ЗМІ стали з'являтися заяви про здоров'я Олексія, зроблені сторонніми людьми. У зв'язку з цим уточнюю: доступу до медичної інформації ні у кого немає. Перевірені відомості про стан Олексія можуть надійти тільки від лікарів клініки або від мене ", - написала вона в іншому твіті .

Самопочуття Навального різко погіршився вранці 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, політика госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, він знаходиться в комі.

Соратники Навального вважають, що його намагалися отруїти і вважають, що це могло бути пов'язано з його політичною діяльністю.

Навального перевезли до Німеччини, він пройде лікування в берлінській клініці "Шаріте".

Нагадаємо, що раніше був названий попередній діагноз Навального. Різке зниження рівня цукру в крові могло викликати порушення обміну речовин, що і призвело до погіршення стану здоров'я Навального, кажуть лікарі.

Також повідомлялося, що в МВС РФ пояснили наявність хімікату в аналізах Навального. Концентрацію виявленої речовини в крові потерпілого встановити неможливо, зазначили в поліції.