Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів
Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.
Про це в інтерв'ю розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проекти документів про продовження карантину.
Продовжать на місяць: карантин в Україні продовжиться
08:50 15 липень Київ, Україна
Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів
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