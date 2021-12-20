Продовжать на місяць: карантин в Україні продовжиться

08:50 15 липень Київ, Україна

Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів



Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.



Про це в інтерв'ю розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проекти документів про продовження карантину.