Продаж Масандри: Україна готує пакет санкцій проти РФ

12:51 15 грудня Київ, Україна

Вчора, 14 грудня, на території окупованого Росією Криму, на так званому «аукціоні» відбулося відчуження винзаводу «Масандра».

Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до продажу винзаводу "Масандра" в Криму. Про це повідомив міністр Олексій Резніков 15 грудня.

«Приватизація» концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин і традиціями виноробства, відбулася за ціною, яка мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату і фіктивного характеру «аукціону». Крім «Південного проєкту», на «аукціон» заявилася тільки одна компанія, зареєстрована в Москві, зі статутним капіталом, який становить еквівалент близько 135 доларів США.

«Я вже відзначав, що з точки зору права ці дії є продовженням злочину - незаконної «націоналізації», яка почалася в 2014 році. Це розуміють всі - і в Україні, і в цивілізованому світі. Більш того - і в самій Росії. Тому, як я і припускав, жодна із серйозних компаній, яка насправді могла бути зацікавлена в модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла. «Масандру» передали структурі банку «Росія». Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто «Масандру» захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і за такою ж схемою - через імітацію аукціону - отримала контроль над заводом «Новий світ». Це створює ризики для «Масандри», яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а цінні активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати», - заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Олексій Резніков зазначив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:



1) ініціювати національні санкції;



2) ініціювати судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;



3) звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків і посилення санкцій.

«Всі наявні в відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, яке організувало це і т.д.) вже у нас. Санкційний пакет вже готується», - додав Резніков.

Нагадаємо, 7 грудня Генеральна асамблея ООН своєю більшістю схвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного та Азовського морів". У резолюції сказано, що ніяке територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними, відзначаючи, що силове захоплення Криму незаконне і є порушенням міжнародного права, підкресливши, що ці території мають бути негайно повернуті Україні.



Резніков також нагадав, що в листопаді Третій комітет Генеральної асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. «Нагадаю, що в резолюції Третього комітету Генасамблеї ООН, крім іншого, засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо зазначається, що органи і посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».