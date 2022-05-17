Продаж Масандри: Україна готує пакет санкцій проти РФ

Вчора, 14 грудня, на території окупованого Росією Криму, на так званому «аукціоні» відбулося відчуження винзаводу «Масандра».
Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до продажу винзаводу "Масандра" в Криму. Про це повідомив міністр Олексій Резніков 15 грудня.
«Приватизація» концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин і традиціями виноробства, відбулася за ціною, яка мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату і фіктивного характеру «аукціону». Крім «Південного проєкту», на «аукціон» заявилася тільки одна компанія, зареєстрована в Москві, зі статутним капіталом, який становить еквівалент близько 135 доларів США.
Олексій Резніков зазначив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:
1) ініціювати національні санкції;
2) ініціювати судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;
3) звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків і посилення санкцій.
1) ініціювати національні санкції;
2) ініціювати судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;
3) звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків і посилення санкцій.
Нагадаємо, 7 грудня Генеральна асамблея ООН своєю більшістю схвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного та Азовського морів". У резолюції сказано, що ніяке територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними, відзначаючи, що силове захоплення Криму незаконне і є порушенням міжнародного права, підкресливши, що ці території мають бути негайно повернуті Україні.
Резніков також нагадав, що в листопаді Третій комітет Генеральної асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. «Нагадаю, що в резолюції Третього комітету Генасамблеї ООН, крім іншого, засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо зазначається, що органи і посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».
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