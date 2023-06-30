Пробне ЗНО в умовах карантину

10:25 02 червня Київ, Україна





Відео опубліковано на



Як відомо, 15 червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, 17 червня - з усіх навчальних предметів.



У відео співробітники УЦОЯО закликають учасниць пробного тестування дотримуватись рекомендацій медиків і не піддавати себе та інших небезпеці, стежити за самопочуттям перед тестуванням, залишатися вдома при



Абітурієнтів просять не забувати користуватися засобами індивідуального захисту, дотримуватися правил соціального дистанціювання і виконувати інші вимоги. Український центр оцінювання якості освіти опублікував відео того, як безпечно повинно проходити пробне тестування для тих, хто збирається здавати ЗНО в умовах епідемії коронавируса.Відео опубліковано на YouTube -каналі Українського центру оцінювання якості освіти.Як відомо, 15 червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, 17 червня - з усіх навчальних предметів.У відео співробітники УЦОЯО закликають учасниць пробного тестування дотримуватись рекомендацій медиків і не піддавати себе та інших небезпеці, стежити за самопочуттям перед тестуванням, залишатися вдома при наявності симптомів ГРВІ.Абітурієнтів просять не забувати користуватися засобами індивідуального захисту, дотримуватися правил соціального дистанціювання і виконувати інші вимоги.





Нагадаємо, в понеділок, 25 травня, розпочалася реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.



Вхід учасників до пунктів проведення тестування буде відбуватися при наявності оригіналу документа, за яким відбувалася реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов'язкових засобів індивідуального захисту: маски або респіратора.