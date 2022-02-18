Пристави наклали арешт на квартиру та рахунки Навального

Судові пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального, а також на його рахунки, повідомила його прессекретарка Кіра Ярмиш. Це сталося ще в кінці серпня.
Як пояснила Ярмиш, це пов'язано з позовом компанії "Московський школяр" і розслідуванням Фонду боротьби з корупцією (ФБК) про отруєння в московських школах.
27 серпня, тобто через тиждень після отруєння Навального, пристави-виконавці оголосили про заборону реєстраційних дій на його частку в квартирі в Мар'їно, випливає зі сказаного Ярмиш. Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати та закласти.
Тоді ж були заарештовані рахунки Навального, повідомила Ярмиш.
Раніше були заарештовані й рахунки ФБК, через що фонду довелося перейти на нову юридичну особу. В цілому суд ухвалив списати з Навального, його соратниці Любові Соболь і ФБК 87,6 млн руб.
Бізнесмен Євген Пригожин викупив у ТОВ "Московський школяр" право вимоги боргу з ФБК, Навального і Соболь, повідомляла пресслужба пов'язаної з Пригожиним компанії "Конкорд". Пригожин отримав право особисто вимагати ці 87,6 млн руб.
Пресслужба Пригожина розповсюдила тоді коментар: "Безумовно, якщо товариш Навальний віддасть богу душу, то особисто я переслідувати його на цьому світі не має наміру".
Кремль відмовлявся давати оцінку цим словами бізнесмена, якого в ЗМІ називали "кухарем Путіна".
Офіс Пригожина раніше повідомляв, що його юристи з 25 серпня почали роботу по примусовому стягненню боргу з ФБК і Соболь. Рішення про те, чи стягувати борг з Навального, Пригожин обіцяв відкласти на невизначений термін.
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