Причетним до махінацій при будівництві Подільського моста повідомлено про підозру

11:10 17 серпня Київ, Україна

Подільський міст в Києві, який рівно рік тому було здано після капітального ремонту, в цей час знаходиться в незадовільному стані. У зв'язку з порушеннями під час ремонту моста було відкрито кримінальне розслідування. Правоохоронці повідомили про підозру посадовим особам профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службову недбалість. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляє пресслужба МВС.

За даними слідства, в квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Київ.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць і внесли в них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема - роботи з фарбування залізобетонних прогонових плит автопроїзда, які проводилися протягом квітня-травня 2020 року. Даний факт був підтверджений і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн.

Состояние моста после капремонта

На підставі отриманих доказів керівнику комунального підприємства було повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), а директору товариства - підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, на підставі постанов суду правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцем проживання фігурантів.