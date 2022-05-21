Причетним до махінацій при будівництві Подільського моста повідомлено про підозру

11:10 17 серпня Київ, Україна

Подільський міст в Києві, який рівно рік тому було здано після капітального ремонту, в цей час знаходиться в незадовільному стані. У зв'язку з порушеннями під час ремонту моста було відкрито кримінальне розслідування. Правоохоронці повідомили про підозру посадовим особам профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службову недбалість. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляє пресслужба МВС.

За даними слідства, в квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Київ.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць і внесли в них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема - роботи з фарбування залізобетонних прогонових плит автопроїзда, які проводилися протягом квітня-травня 2020 року. Даний факт був підтверджений і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн.

На підставі отриманих доказів керівнику комунального підприємства було повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), а директору товариства - підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, на підставі постанов суду правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцем проживання фігурантів.