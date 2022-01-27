Причетність РФ до збитого лайнера МН17 розглянуть в ЄСПЛ

Найближчим часом справу про трагедію МН17 отримає Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), тільки в ньому буде одна значна поправка - РФ підозрюється в участі обстрілу пасажирського Боїнга МH17.
Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.
Країна передає в ЄСПЛ всю наявну інформацію у справі МН17. Відзначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.
У своїй скарзі країна також захищає всіх 298 жертв МН17 різних національностей і їхніх родичів.
Країна передає в ЄСПЛ всю наявну інформацію у справі МН17. Відзначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.
У своїй скарзі країна також захищає всіх 298 жертв МН17 різних національностей і їхніх родичів.
Про цей крок Нідерланди також повідомлять в Радбез ООН.
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