Причетність РФ до збитого лайнера МН17 розглянуть в ЄСПЛ

10:01 10 травень Київ, Україна

Найближчим часом справу про трагедію МН17 отримає Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), тільки в ньому буде одна значна поправка - РФ підозрюється в участі обстрілу пасажирського Боїнга МH17.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.



Країна передає в ЄСПЛ всю наявну інформацію у справі МН17. Відзначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.



У своїй скарзі країна також захищає всіх 298 жертв МН17 різних національностей і їхніх родичів.

"Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу МН17 і їхніх родичів було і залишається вищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу в ЄСПЛ і, таким чином, максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", - йдеться в повідомленні.

Про цей крок Нідерланди також повідомлять в Радбез ООН.