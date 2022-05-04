Під час вибуху на донецькій шахті постраждали 6 гірників

13:36 02 серпня Київ, Україна

На шахті ШУ «Покровське», на Донеччині сьогодні вранці стався вибух, подробиці з'ясовують фахівці. Відомо, що від вибуху постраждали 6 гірників, які перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області в понеділок, 2 серпня.



"Станом на 7:30 2 серпня 6 постраждалих гірників перебувають в опіковому відділенні КНС Міська лікарня № 3 м. Краматорськ у важкому стані, 3 постраждалих - в Центральній районній лікарні Покровська, з яких 2 в стані середньої тяжкості і 1 в задовільному стані", - сказано в повідомленні.