За яких симптомів COVID-19 необхідна термінова госпіталізація

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський окреслив коло симптомів зараження коронавірусом, при яких необхідна госпіталізація.
"Госпіталізація показана в разі появи явищ дихальної недостатності - задишка, нестача повітря, різка блідість шкірних покривів, виражена загальна слабкість і запаморочення. Також викликає занепокоєння сильна лихоманка, яка довго (днів п'ять і більше) не проходить. Це може свідчити про приєднання бактеріального ускладнення у вигляді пневмонії", - зазначив лікар.
Крім того, госпіталізація з COVID-19 показана людям, у яких є хронічні захворювання. Вони є пацієнтами високої групи ризику.
"Окреме питання - пацієнти з високої групи ризику - хворі на COVID-19 і важке хронічне захворювання (онкологія, ВІЛ, діабет, інсульт і т.д.). Або грамотний сімейний лікар веде такого пацієнта, або вже, з метою запобігання ускладнень, його кладуть в стаціонар і відразу ведуть як середньо-важкого пацієнта", - пояснив інфекціоніст.
"Госпіталізація показана в разі появи явищ дихальної недостатності - задишка, нестача повітря, різка блідість шкірних покривів, виражена загальна слабкість і запаморочення. Також викликає занепокоєння сильна лихоманка, яка довго (днів п'ять і більше) не проходить. Це може свідчити про приєднання бактеріального ускладнення у вигляді пневмонії", - зазначив лікар.
Крім того, госпіталізація з COVID-19 показана людям, у яких є хронічні захворювання. Вони є пацієнтами високої групи ризику.
"Окреме питання - пацієнти з високої групи ризику - хворі на COVID-19 і важке хронічне захворювання (онкологія, ВІЛ, діабет, інсульт і т.д.). Або грамотний сімейний лікар веде такого пацієнта, або вже, з метою запобігання ускладнень, його кладуть в стаціонар і відразу ведуть як середньо-важкого пацієнта", - пояснив інфекціоніст.
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