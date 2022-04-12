Президентом Молдови стала Мая Санду

За результатами підрахунку ЦВК, на президентських виборах в Молдові впевнено перемогла Мая Санду, набравши 57,75% голосів виборців.
Про це повідомляє сайт ЦВК Молдови.
Відзначається, за підсумками обробки 100% бюлетенів, експрем'єр-міністр Молдови Мая Санду набрала 57,75%, чинний президент Ігор Додон - 42,58% голосів.
На цей момент ЦВК Молдови підрахувала 1 619 500 голосів і відпрацювала 2129 з 2143 протоколів.
Перші ж екзит-поли показали впевнену перемогу Санду з розривом майже в 10% з поки що чинним президентом Ігорем Додоном. Після закриття виборчих дільниць Мая Санду з'явилася перед журналістами і подякувала всім громадянам Молдови, які за неї проголосували, пише ВВС. Вона так само заявила, що її опонентам не вдалося розірвати країну за етнічним та мовним принципом.
Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові, вказавши, що очікує зміцнення відносин між країнами.
Нагадаємо, в Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не виявили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли експрем'єр-міністр країни Мая Санду і чинний президент Ігор Додон.
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