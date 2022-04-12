Президентом Молдови стала Мая Санду

09:00 16 листопада Київ, Україна

За результатами підрахунку ЦВК, на президентських виборах в Молдові впевнено перемогла Мая Санду, набравши 57,75% голосів виборців.

Про це повідомляє сайт ЦВК Молдови.



Відзначається, за підсумками обробки 100% бюлетенів, експрем'єр-міністр Молдови Мая Санду набрала 57,75%, чинний президент Ігор Додон - 42,58% голосів.



На цей момент ЦВК Молдови підрахувала 1 619 500 голосів і відпрацювала 2129 з 2143 протоколів.



Перші ж екзит-поли показали впевнену перемогу Санду з розривом майже в 10% з поки що чинним президентом Ігорем Додоном. Після закриття виборчих дільниць Мая Санду з'явилася перед журналістами і подякувала всім громадянам Молдови, які за неї проголосували, пише ВВС. Вона так само заявила, що її опонентам не вдалося розірвати країну за етнічним та мовним принципом.

"Ця перемога - наша спільна перемога, я пишаюся своєю командою і всіма молодими людьми, які взяли участь в голосуванні", - сказала Санду.

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові, вказавши, що очікує зміцнення відносин між країнами.

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", - написав Зеленський.

Нагадаємо, в Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не виявили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли експрем'єр-міністр країни Мая Санду і чинний президент Ігор Додон.