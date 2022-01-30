Президент оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

13:57 11 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський висловив переконання, що ризику повномасштабної війни з РФ немає. Могла бути потужна ескалація, але зараз її ймовірність значно знизилася.



Про це президент заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у вівторок, 11 травня.

"Потужна ескалація могла б бути. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилося. Імовірність ескалації зменшилася. Віримо, що війни точно не буде, повномасштабної." Мені здається, що, незважаючи на експертні думки, які говорять про вересень (можливість нової ескалації зі боку Росії - ред.), я вважаю, такої потужної ескалації не може бути", - зазначив Зеленський, додавши, що в разі вторгнення "будемо боротися до останнього".

За його словами, якщо РФ піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.

"Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни - ред.). Я вважаю, що Росія не може на це піти. Якщо це станеться, я вважаю, що це може бути світова війна", - додав президент.

У свою чергу снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле, зазначив президент.

"Про великоднє перемир'я - про все було домовлено, Україна показала максимально своє ставлення до вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні... Ми бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було близько 30 жертв з початку року", - підкреслив Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що зараз не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України.

"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. осіб військового контингенту (Росії) пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму. Більше відведення ми не бачимо. Що стосується контингенту і техніки на кордонах України та Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення теж не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про стратегічний курс України.

«Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що для цього передбачається досягти в максимально стислі терміни достатньої сумісності Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони з відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення до ПДЧ в НАТО.