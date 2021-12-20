Президент Зеленський привітав зі святом Пасхи вірян західного обряду

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх вірян західного обряду з привітанням з приводу Пасхи. У своєму зверненні він зазначив, що через пандемію коронавірусу другий Великдень християни змушені відзначати вдома "заради власного здоров'я і здоров'я рідних". Про це президент написав у Facebook.
Він також порадив провести цей час з рідними і "дарувати один одному позитивні емоції, які допомагають подолати різні життєві виклики".
Нагадаємо, раніше Зеленський привітав з Великоднем євреїв.
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