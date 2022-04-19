Президент Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної сотні

09:43 21 листопада Київ, Україна

Незважаючи на хворобу, президент продовжує працювати. Як стало відомо, сьогодні, в День Гідності та Свободи, президент України Володимир Зеленський висловив глибоку повагу пам'яті героїв Небесної сотні. Від його імені були покладені квіти біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану. Про це повідомила сьогодні, 21 листопада, пресслужба Офісу Президента України.

"Протягом 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу і гідність. Ми повинні узагальнити й переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права і свободи", - зазначив Зеленський.

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, присвячений роковинам початку Помаранчевої революції (2004 рік) і Революції гідності (2013 рік). Він відзначався як День свободи з 2005 по 2011 рік, проте в період президентства Віктора Януковича фактично був скасований. У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко відновив офіційний статус свята.

Нагадаємо, сам Зеленський на цей момент знаходиться з коронавірусом у Феофанії.