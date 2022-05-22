Президент Зеленський планує домогтися безвізового режиму з США

На жаль, невеликим державам не позбутися залежності від світових наддержав. Від співпраці з США в Україні залежить розвиток не тільки безпеки, політики, економіки, але навіть, в деякому сенсі, культури.
Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися безвізового режиму з США. Про це в суботу, 19 грудня, він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times.
За словами глави України, спочатку безвіз можна було б надати для українського бізнесу, який співпрацює з американськими компаніями.
Також Зеленський вважає, що було б добре "побудувати Голлівуд в Україні", а також "щоб в Україні з'явився Діснейленд".
Оцінюючи співпрацю США і України, Зеленський висловив надію, що обраний президент США Джо Байден зможе обрати нового спецпредставника по Україні в США. За його словами, це має бути людина, яка розуміє українську ментальність.
Він висловив жаль, що Україна втратила спецпредставника по Україні в США Курта Волкера.
За його словами, президент Байден має максимальні шанси для цього, тому що він багато працював з Україною, і розуміє менталітет українців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб США брали участь в Нормандському форматі. Крім того, він вважає, що обраний президент Джо Байден міг би підсилити переговори.
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