Президент Зеленський планує домогтися безвізового режиму з США

09:57 20 грудня Киев, Украина

На жаль, невеликим державам не позбутися залежності від світових наддержав. Від співпраці з США в Україні залежить розвиток не тільки безпеки, політики, економіки, але навіть, в деякому сенсі, культури.

Президент Володимир Зеленський хотів би домогтися безвізового режиму з США. Про це в суботу, 19 грудня, він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times.

За словами глави України, спочатку безвіз можна було б надати для українського бізнесу, який співпрацює з американськими компаніями.

"Щоб наші люди могли спокійно їздити - хоча б ті, які прекрасно працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні підприємства, спільні бізнеси. Почати хоча б з цього", - зазначив президент.

Також Зеленський вважає, що було б добре "побудувати Голлівуд в Україні", а також "щоб в Україні з'явився Діснейленд".

"Я вважаю, що це круто. В Європі є дуже непогані кіномайданчики - в Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки - теж гарний напрямок", - поділився він.

Оцінюючи співпрацю США і України, Зеленський висловив надію, що обраний президент США Джо Байден зможе обрати нового спецпредставника по Україні в США. За його словами, це має бути людина, яка розуміє українську ментальність.

Він висловив жаль, що Україна втратила спецпредставника по Україні в США Курта Волкера.

"Я вважаю, що позиція втрачена, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути. Дуже важливо вибрати таку людину, яка буде здійснювати потрібні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні", - вважає Зеленський.

За його словами, президент Байден має максимальні шанси для цього, тому що він багато працював з Україною, і розуміє менталітет українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб США брали участь в Нормандському форматі. Крім того, він вважає, що обраний президент Джо Байден міг би підсилити переговори.