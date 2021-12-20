Президент Зеленський про резонансні рішення засідань РНБО

08:43 13 березень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням за підсумками засідань Ради національної безпеки і оборони України. У своєму виступі президент наголосив, що багато з прийнятих РНБО рішень виявилися резонансними.

"Сьогодні я підіб’ю проміжні підсумки, розставлю крапки над "і" і простою мовою поясню вам - нашим громадянам, що відбувається", - заявив Зеленський.

Рішення, прийняті на засіданнях РНБО, глава держави охарактеризував так: "Україна дає здачі".

"Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній удари, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку і найголовнішого - справедливості... Поки ми з вами вірили, що справедливість є... деякі привласнювали собі державні ресурси, надра, стратегічні підприємства, трубопроводи, а також, як виявилося, Конституційний Суд", - підкреслив президент.

Він нагадав про одну зі своїх ключових обіцянок - відновлення справедливості в Україні.

Зеленський підкреслив, що, перш за все, були припинені спроби розколоти Україну за допомогою пропаганди та дезінформації.

Також він розповів про державну Стратегію деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, про реакцію України на санкції Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку.

"Все це - далеко не повний перелік кроків, зроблених державою останнім часом. І далеко не остаточний список заходів, які будуть прийняті державою в недалекому майбутньому", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу за Харківськими угодами. Розслідувати обставини голосування нардепами за Харківські угоди СБУ доручив РНБО.

Також на засіданні РНБО обговорювали держоборонзамовлення. В Офісі Президента заслухали доповідь про стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення військової присяги.