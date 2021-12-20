Президент Зеленський про резонансні рішення засідань РНБО

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням за підсумками засідань Ради національної безпеки і оборони України. У своєму виступі президент наголосив, що багато з прийнятих РНБО рішень виявилися резонансними.
Рішення, прийняті на засіданнях РНБО, глава держави охарактеризував так: "Україна дає здачі".
Він нагадав про одну зі своїх ключових обіцянок - відновлення справедливості в Україні.
Зеленський підкреслив, що, перш за все, були припинені спроби розколоти Україну за допомогою пропаганди та дезінформації.
Також він розповів про державну Стратегію деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, про реакцію України на санкції Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку.
Нагадаємо, СБУ відкрила справу за Харківськими угодами. Розслідувати обставини голосування нардепами за Харківські угоди СБУ доручив РНБО.
Також на засіданні РНБО обговорювали держоборонзамовлення. В Офісі Президента заслухали доповідь про стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення військової присяги.
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