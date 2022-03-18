Президент Зеленський особисто прийшов попрощатися з відомим хореографом Чапкісом

13:48 18 червня Київ, Україна

Сьогодні, 18 червня, у київській Національній філармонії прощалися з легендарним танцюристом Григорієм Чапкісом. Президент України Володимир Зеленський з'явився на траурну церемонію, щоб особисто попрощатися з відомим хореографом. Від коментарів глава держави відмовився.

Зеленський зайшов з охороною з чорного входу. Він не став спілкуватися з представниками ЗМІ, заявивши, що це неправильно.

Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя. Пізніше його син назвав причину смерті хореографа. Танцюрист пішов з життя через вік. В останні дні поруч з Григорієм була його дочка і дружина.