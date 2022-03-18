Президент заявив про захист людей з інвалідністю від COVID-19

10:30 24 жовтня Київ, Україна

Пандемія коронавірусу важко вдарила по фізичному, моральному і економічному стані українських громадян. Але є категорія людей, яким і до пандемії життя давалося з великими зусиллями. З настанням пандемії люди з особливими потребами, інваліди, відчувають особливі труднощі.

Як повідомила пресслужба глави держави, президент України Володимир Зеленський направив лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому закликав главу Кабміну посилити підтримку людей з інвалідністю для зменшення ризиків в умовах пандемії коронавірусу.

"Однією з найбільш вразливих верств населення України, яка страждає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, в тому числі діти з інвалідністю. Вони вже мають істотний рівень втрати здоров'я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя і появу ще більших ускладнень", - йдеться в листі.

За словами Зеленського, коронавірус актуалізував проблеми з доступом згаданої категорії громадян до медичної допомоги.

"Прошу вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю в період пандемії і мінімізації її наслідків для них", - резюмував президент, як повідомила пресслужба.

Раніше в Кабміні інформували, що з метою голосування на місцевих виборах 25 жовтня для людей з обмеженими здібностями доступні 60% виборчих дільниць.