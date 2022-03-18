Президент заявив про захист людей з інвалідністю від COVID-19

Пандемія коронавірусу важко вдарила по фізичному, моральному і економічному стані українських громадян. Але є категорія людей, яким і до пандемії життя давалося з великими зусиллями. З настанням пандемії люди з особливими потребами, інваліди, відчувають особливі труднощі.
Як повідомила пресслужба глави держави, президент України Володимир Зеленський направив лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому закликав главу Кабміну посилити підтримку людей з інвалідністю для зменшення ризиків в умовах пандемії коронавірусу.
За словами Зеленського, коронавірус актуалізував проблеми з доступом згаданої категорії громадян до медичної допомоги.
Раніше в Кабміні інформували, що з метою голосування на місцевих виборах 25 жовтня для людей з обмеженими здібностями доступні 60% виборчих дільниць.
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