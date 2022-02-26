Президент Володимир Зеленський відвідав Музей науки МАНУ

08:41 04 жовтень Київ, Україна

За повідомленням пресслужби Офісу президента, в суботу, 3 жовтня, Володимир Зеленський був присутній на урочистому відкритті Музею науки Малої академії наук України в Національному комплексі Експоцентр України в Києві. В результаті, президент звернувся до відвідувачів музею в незвичайній формі. Він записав вітальне слово в форматі голографічного зображення.

"Розумію, що для когось слова "музей" та "наука" можуть звучати несучасно, як щось нудне, немодне, нехайповое. І повірте - в цьому місці все інакше. Ви переконаєтеся, що наука - це круто! Наука - в тренді! Наука - це топ!", - сказав він у зверненні.

Глава держави оглянув найбільш цікаві експонати. Серед них: оптична ілюзія, перевернутий зір, маятник, велосипед з квадратними колесами та інтерактивна пісочниця, яка може моделювати кліматичні зміни. Ще один експонат дає можливість дітям безпечно розбити скло. Також відвідувачі можуть наочно дізнатися про аерогель - найлегший твердий матеріал у світі.

Раніше Зеленський пояснив погіршення ситуації з COVID-19 в Україні. Він пов'язав епідемічну ситуацію з політичною активністю перед місцевими виборами, назвавши те, що відбувається, "політичним цирком".