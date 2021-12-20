Президент затвердив Стратегію деокупації Криму

Указом глави держави введено в дію рішення Ради нацбезпеки України про Стратегію деокупації і реінтеграції Криму.
Про це 24 березня повідомляє пресслужба глави української держави.
Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму.
Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також основні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної політики та політики безпеки.
Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань.
Згідно зі Стратегією, в рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території і відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.
Про це 24 березня повідомляє пресслужба глави української держави.
Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму.
Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також основні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної політики та політики безпеки.
Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань.
Згідно зі Стратегією, в рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території і відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.
Також документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права і розвитку миру і безпеки в Європі.
Кабінет Міністрів України повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують і будуть реалізовувати заходи щодо забезпечення деокупації і реінтеграції півострова.
Кабінет Міністрів України повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують і будуть реалізовувати заходи щодо забезпечення деокупації і реінтеграції півострова.
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