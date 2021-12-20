Президент затвердив Стратегію деокупації Криму

17:07 24 березень Київ, Україна





Про це 24 березня



Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму.



Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також основні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної політики та політики безпеки.



Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань.



Згідно зі Стратегією, в рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території і відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи. Указом глави держави введено в дію рішення Ради нацбезпеки України про Стратегію деокупації і реінтеграції Криму.Про це 24 березня повідомляє пресслужба глави української держави.Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму.Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також основні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної політики та політики безпеки.Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань.Згідно зі Стратегією, в рамках державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території і відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

«Україна засновує і розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, викликаних тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополь, а також захисту прав та інтересів громадян України», - сказано в Стратегії.

Також документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права і розвитку миру і безпеки в Європі.



Кабінет Міністрів України повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують і будуть реалізовувати заходи щодо забезпечення деокупації і реінтеграції півострова.