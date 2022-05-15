Президент затвердив прийняту РНБО Стратегію економічної безпеки України

Президент Володимир Зеленський затвердив прийняту РНБО Стратегію економічної безпеки України до 2025 року. Про це повідомляє Офіс Президента сьогодні, 11 серпня.
Згідно з документом, національні інтереси України - це сталий розвиток економіки, інтеграція в європейський економічний простір і розвиток рівноправного економічного співробітництва з іншими країнами.
При цьому стратегічний курс в сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрямки: розвиток і безпеку.
У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Росії і тимчасовою окупацією частини території України.
Крім того, стратегія враховує основні виклики і загрози у сфері економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки України.
Стратегія ставить основні завдання - забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз, збереження і розвиток економічної могутності країни, а також забезпечення економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема, в високотехнологічній сфері.
Нагадаємо, що раніше в НБУ назвали головні ризики для економіки України. Серед основних загроз - наслідки пандемії і локдауну, посилення інфляції, зниження врожаїв і ескалація на Донбасі.
Також повідомлялося, що в НБУ оцінили відтік інвестицій за пів року. Відтік інвестицій в економіку України йде другий рік поспіль. Бізнес виводить з країни більше коштів, ніж заводить.
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