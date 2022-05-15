Президент затвердив прийняту РНБО Стратегію економічної безпеки України

18:44 11 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський затвердив прийняту РНБО Стратегію економічної безпеки України до 2025 року. Про це повідомляє Офіс Президента сьогодні, 11 серпня.

Згідно з документом, національні інтереси України - це сталий розвиток економіки, інтеграція в європейський економічний простір і розвиток рівноправного економічного співробітництва з іншими країнами.

При цьому стратегічний курс в сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрямки: розвиток і безпеку.

У сфері безпеки важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Росії і тимчасовою окупацією частини території України.

"Руйнування економіки України є свідомим і цілеспрямованим впливом Російської Федерації і одним з методів гібридної війни, оскільки зруйнована економіка виробляє невдоволення владою, трудову міграцію, соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади. При цьому широко використовуються економічні інструменти впливу, до яких належать, наприклад, санкції щодо українських товарів і послуг і використання впливу на інші держави з метою прийняття рішень, що суперечать основним національним економічним інтересам України", - сказано в повідомленні.

Крім того, стратегія враховує основні виклики і загрози у сфері економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки України.

Стратегія ставить основні завдання - забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз, збереження і розвиток економічної могутності країни, а також забезпечення економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема, в високотехнологічній сфері.

Нагадаємо, що раніше в НБУ назвали головні ризики для економіки України. Серед основних загроз - наслідки пандемії і локдауну, посилення інфляції, зниження врожаїв і ескалація на Донбасі.

Також повідомлялося, що в НБУ оцінили відтік інвестицій за пів року. Відтік інвестицій в економіку України йде другий рік поспіль. Бізнес виводить з країни більше коштів, ніж заводить.