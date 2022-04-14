Володимир Зеленський привітав сержантів ЗСУ з професійним святом

12:06 18 листопада Київ, Україна

Другий рік поспіль, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України, сержанти і старшини - беззаперечні лідери і зразок для солдатів, опора для командирів.

Офіційно це свято з'явилося торік. Однак, з 2016 року в українській армії сталася низка змін: з погонів військових зникли п'ятикутні зірки. А формами відмінності стали ромби. При її розробці фахівці врахували традиції ще часів Запорізької Січі. З недавніх нововведень - це військові звання сержантського і старшинського складів. Так, наприклад, "перший сержант" зараз став "головним сержантом".

Вітання Президента України

Шановні сержанти і старшини!



Вітаю вас з професійним святом - Днем сержанта Збройних Сил України.



Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.



Як безперечні лідери солдатських колективів, ви граєте одну з ключових ролей в підготовці воїнів і управлінні ними на полі бою, завжди керуючись гаслом: «Йди за мною - роби, як я».



Захищаючи українську землю від російського агресора на сході нашої держави, українські сержанти щодня демонструють кращі командирські якості і особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу і особливу організаторську роль в житті військових колективів.



У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять.



Від імені українського народу висловлюю подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності нашої країни.



Спасибі сержантам і старшинам, які перебувають в запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи.



Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і нових звершень в ім'я нашої перемоги.



Слава сержантському корпусу Збройних сил України!



Слава Україні!