Володимир Зеленський привітав сержантів ЗСУ з професійним святом

Другий рік поспіль, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України, сержанти і старшини - беззаперечні лідери і зразок для солдатів, опора для командирів.
Офіційно це свято з'явилося торік. Однак, з 2016 року в українській армії сталася низка змін: з погонів військових зникли п'ятикутні зірки. А формами відмінності стали ромби. При її розробці фахівці врахували традиції ще часів Запорізької Січі. З недавніх нововведень - це військові звання сержантського і старшинського складів. Так, наприклад, "перший сержант" зараз став "головним сержантом".
Вітання Президента України
Шановні сержанти і старшини!
Вітаю вас з професійним святом - Днем сержанта Збройних Сил України.
Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.
Як безперечні лідери солдатських колективів, ви граєте одну з ключових ролей в підготовці воїнів і управлінні ними на полі бою, завжди керуючись гаслом: «Йди за мною - роби, як я».
Захищаючи українську землю від російського агресора на сході нашої держави, українські сержанти щодня демонструють кращі командирські якості і особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу і особливу організаторську роль в житті військових колективів.
У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять.
Від імені українського народу висловлюю подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності нашої країни.
Спасибі сержантам і старшинам, які перебувають в запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і нових звершень в ім'я нашої перемоги.
Слава сержантському корпусу Збройних сил України!
Слава Україні!
Вітаю вас з професійним святом - Днем сержанта Збройних Сил України.
Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.
Як безперечні лідери солдатських колективів, ви граєте одну з ключових ролей в підготовці воїнів і управлінні ними на полі бою, завжди керуючись гаслом: «Йди за мною - роби, як я».
Захищаючи українську землю від російського агресора на сході нашої держави, українські сержанти щодня демонструють кращі командирські якості і особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу і особливу організаторську роль в житті військових колективів.
У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять.
Від імені українського народу висловлюю подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності нашої країни.
Спасибі сержантам і старшинам, які перебувають в запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і нових звершень в ім'я нашої перемоги.
Слава сержантському корпусу Збройних сил України!
Слава Україні!
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