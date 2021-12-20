Президент України отримав скаргу від суддів ОАСК

Президент України отримав звернення від суддів Окружного адміністративного суду Києва, в якому заявили про спроби чинити тиск і очорнити судову гілку всмак.

Працівники суддівської інстанції пояснили, звідки на них ведеться тиск

Президент України Володимир Зеленський отримав скаргу від суддів Окружного адміністративного суду Києва, заявили про факт тиску на них.

Судді Окружного адміністративного суду Києва офіційно звернулися до глави держави з скаргою на тиск. При цьому вони не вказали, хто саме і, в зв'язку з чим це тиск на них чинить.

"Написати це звернення нас змусила ситуація, яка складається не тільки навколо Окружного адміністративного суду Києва, а й навколо інших органів судової влади України.

Останнім часом, незважаючи на деякі позитивні зрушення в комунікації судів і суспільства, ми знову стали свідками безпрецедентного тиску на судову гілку влади.



Ви не могли не помітити спроби за всяку ціну очорнити суди і суддів, підірвати довіру українців до судової системи. Політики, грантові активісти і лояльні до них ЗМІ знову переконують громадян країни в тому, що вітчизняна судова система наскрізь корумпована, що вона не здатна виконувати свої функції.



Особливо вразлива та частина судової системи, яка розглядає спори громадян і юридичних осіб з державою та її органами ", - свідчить офіційна повідомлення суддів, які представляють Окружний адміністративний суд Києва.