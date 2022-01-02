Президент України обговорив Донбас з генсеком ООН

20:10 21 квітень Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба глави держави 21 квітня.



Володимир Зеленський подякував Антоніу Гутеррешу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і її мирних зусиль. Президент Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш в телефонній бесіді обговорили ситуацію на сході України, з огляду на збільшення військової присутності РФ і ініціативу Гутерреша в розробці глобального плану вакцинації.Про це повідомляє пресслужба глави держави 21 квітня.Володимир Зеленський подякував Антоніу Гутеррешу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і її мирних зусиль.

«Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику в припинення вогню на період пандемії COVID-19» , - зазначив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна однією з перших підтримала цей заклик і робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року.



Також президент поінформував генерального секретаря про створення в Україні Центру протидії дезінформації, який повинен стати міжнародним хабом боротьби з деструктивними інформаційним впливом.



Глава держави підкреслив, що ініціатива Кримської платформи, яку Україна офіційно почне проведенням саміту в серпні, поверне питання Криму на міжнародний порядок денний, запустить процес деокупації півострова і стане практичним механізмом для захисту прав людини в Криму вже зараз.



Президент також зазначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму і на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.



Також відбувся обмін думками щодо ініціативи Антоніу Гутерреша по розробці під егідою Групи двадцяти глобального плану вакцинації.