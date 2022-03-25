Президент порівняв роботу КСУ зі стихійним лихом

09:14 03 листопада Київ, Україна

Прийняте КСУ рішення можна порівняти з ураганом, воно стало справжнім "сюрпризом" проти країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ви знаєте, в принципі сьогодні роботу Конституційного Суду я оцінюю як ураган. І ми говоримо про наслідки цього урагану. Невипадковим було рішення саме через законодавчі ініціативи боротися саме з ураганом, а не його наслідками", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, рішення КСУ щодо декларування було спрямованим проти держави "сюрпризом". За словами президента, багато людей "за цим стоять".

"Ми бачимо, які це партії. Ми знаємо, що це представники ОПЗЖ і "За майбутнє", - заявив він.

Президент додав, що у вівторок буде розгляд закону про мову, і це ризик для держави.

"Вони випробовують президента і уряд, а що ж буде далі", - зазначив Зеленський.

Судді повинні піти у відставку

Він також додав, що, якщо судді бачать реакцію людей, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку.

"І це буде найліберальніший шлях. Я знаю, що там були судді, які не підтримали це рішення, але і вони повинні піти у відставку", - сказав глава держави.

Місія МВФ не приїде

Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в Україну не приїде в зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування е-декларування. Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в Україну не приїде в зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування е-декларування.