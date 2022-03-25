Президент порівняв роботу КСУ зі стихійним лихом

Прийняте КСУ рішення можна порівняти з ураганом, воно стало справжнім "сюрпризом" проти країни, заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, рішення КСУ щодо декларування було спрямованим проти держави "сюрпризом". За словами президента, багато людей "за цим стоять".
Президент додав, що у вівторок буде розгляд закону про мову, і це ризик для держави.
Судді повинні піти у відставку
Він також додав, що, якщо судді бачать реакцію людей, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку.
Він також додав, що, якщо судді бачать реакцію людей, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку.
Місія МВФ не приїде
Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в Україну не приїде в зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування е-декларування.
Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в Україну не приїде в зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування е-декларування.
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