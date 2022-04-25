Президент з дружиною вшанували пам'ять жертв голодоморів

11:18 28 листопада Київ, Україна

Вся Україна зі скорботою згадує сьогодні мільйони невинних жертв тих голодоморів, які тричі пройшлися по нашій землі. Штучно створений голод багато країн визнали геноцидом українського народу.

Сьогодні, 28 листопада, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Вранці вони відвідали пам'ятний знак жертвам голодомору на Михайлівській площі в Києві.

Після цього вони прибули в Національний музей голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх чекали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури Гірка пам'ять дитинства, біля якої встановили символічні композиції з зерном, і вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

"Проєкт Національного музею голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії і майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти повинні виконуватися в обов'язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішене. Проєкт буде обов'язково завершено", - сказав Зеленський.

30 листопада Кабмін підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею голодомору-геноциду.

Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів в останню суботу листопада.