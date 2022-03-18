Президент розповів, за яких обставин Україна може повернутися до жорсткого карантину

Сьогодні, 22 жовтня, Україна встановила новий антирекорд - 7053 випадки за добу. Якщо епідемія буде продовжувати поширюватися подібними темпами, і в країні зафіксують 15 тисяч нових випадків коронавірусу, то в Україні можуть ввести жорсткий карантин.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам.
«Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах хворих на день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків. На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун», - сказав глава держави.
За словами Зеленського, жорсткий карантин доведеться ввести, якщо не буде вистачати лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19.
«Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей: ми розуміємо, втома, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, але і для свого оточення».
В Україні за останні тижні значно зросла кількість нових хворих на COVID-19, в тому числі тяжкохворих і летальних випадків. За місяць коронавірусом заразилися майже 150 тисяч осіб.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам.
«Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах хворих на день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків. На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун», - сказав глава держави.
За словами Зеленського, жорсткий карантин доведеться ввести, якщо не буде вистачати лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19.
«Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей: ми розуміємо, втома, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, але і для свого оточення».
В Україні за останні тижні значно зросла кількість нових хворих на COVID-19, в тому числі тяжкохворих і летальних випадків. За місяць коронавірусом заразилися майже 150 тисяч осіб.
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