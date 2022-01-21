Президент розпорядився прискорити темпи вакцинації

15:25 05 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський доручив уряду прискорити темпи вакцинації і прищепити від коронавірусу більшість українців до Дня Незалежності.

Про це заявив президент під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19 , повинні отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед людей про важливість вакцинації. Адже це - єдиний і найбільш ефективний шлях в боротьбі з пандемією», - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.



У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що зараз в Україні вакциновано більше 759 тис. осіб, і є можливість за добу прищеплювати 80-100 тис. українців.



У той самий час міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що система охорони здоров'я дозволяє прищеплювати і 400-500 тис. осіб на добу при наявності вакцини, тому темпи вакцинації планується нарощувати.



За словами Степанова, в країні працюють 11 тис. кабінетів вакцинації.



У той самий час віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я повідомили, що в Україні йде процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" за європейськими стандартами.