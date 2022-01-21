Президент розпорядився прискорити темпи вакцинації

Володимир Зеленський доручив уряду прискорити темпи вакцинації і прищепити від коронавірусу більшість українців до Дня Незалежності.
Про це заявив президент під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський підкреслив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що зараз в Україні вакциновано більше 759 тис. осіб, і є можливість за добу прищеплювати 80-100 тис. українців.
У той самий час міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що система охорони здоров'я дозволяє прищеплювати і 400-500 тис. осіб на добу при наявності вакцини, тому темпи вакцинації планується нарощувати.
За словами Степанова, в країні працюють 11 тис. кабінетів вакцинації.
У той самий час віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр охорони здоров'я повідомили, що в Україні йде процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" за європейськими стандартами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі