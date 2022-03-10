Президент проголосить послання до Верховної Ради

16:34 15 жовтень Київ, Україна

Глава держави під час засідання парламенту 20 жовтня, згідно з Конституцією, звернеться із щорічним посланням до Верховної Ради України.

Про це повідомив перший заступник голови ВРУ, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук

"На засіданні 20 жовтня планується проголошення послання президента України до Верховної Ради України. Відповідно до частини 2 статті 167 Регламенту, інформація про дату і час проголошення президентом України послання до ВРУ доводиться Апаратом ВРУ до відома народних депутатів не пізніш як за п'ять днів до проголошення послання", - повідомив Стефанчук.

За його словами, 19 жовтня планується проведення Погоджувальної ради, на якій буде визначатися порядок денний на 20 жовтня.

"Тому включення будь-якого питання буде визначатися в залежності від ступеня його готовності, тобто: чи є рішення комітету, чи є висновок Головного науково-експертного управління, чи є висновок юридичного управління і т.д.", - додав він.

Додамо, згідно зі ст.106 розділу п'ятого Конституції України, президент України звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.