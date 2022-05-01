Президент представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка

14:31 30 липня Київ, Україна

Під час заходів з нагоди Дня визволення Авдіївки від російсько-окупаційних військ, президент представив нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ.



"Саме в цей день і саме тут в присутності вищого керівництва держави, військового командування, жителів вільної Авдіївки хочу представити нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ Олександра Павлюка", - сказав президент.



Він нагадав, що новим командувачем Об'єднаних сил призначений кавалер ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерал-лейтенант, бойовий офіцер, патріот України Олександр Павлюк.



У той самий час глава держави подякував за службу попередньому главі Володимиру Кравченку.



"Мені здається, саме представлення в такий день - день визволення нашого українського міста на Донбасі - це хороший знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і у всіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі", - підкреслив Зеленський.



За словами президента, Авдіївка зараз залишається на передовій боротьби України з російською агресією і є містом, яке вибрало лінію свободи, розвитку, лінію України.



"Довго Авдіївка залишалася однією з найгарячіших точок і зараз залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією. А зовсім поруч в Авдіївській промзоні, незважаючи на домовленості, тривають вибухи і тривають постріли. Авдіївка сьогодні - це місто на лінії вогню, яке вибрало лінію свободи, лінію розвитку, лінію нашої держави, лінію України", - підкреслив президент.



Зеленський нагадав, що саме в цей день, 30 липня, сім років тому Авдіївка була звільнена від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади і добровольців "Правого сектора".