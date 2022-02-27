Президент привітав миротворців ООН з професійним святом

11:15 29 травень Київ, Україна

Україна завжди підтримувала миротворчі сили ООН і брала безпосередню участь в миротворчих операціях. За повідомленням пресслужби ОП, сьогодні, 29 травня, президент Володимир Зеленський привітав усіх учасників та ветеранів миротворчих операцій ООН з професійним святом - Міжнародним днем учасників операцій ООН.

"Мир без перебільшення є найціннішим словом в сучасному світі. Ми пишаємося всіма, хто в складі військових контингентів, поліційних сил і цивільного персоналу місій ООН захищає мир в різних регіонах планети. Низка операцій за участю українців стали справжніми історіями успіху", - йдеться в заяві Зеленського.

Президент зазначив, що українці добре знають, наскільки важливим є завдання щодо забезпечення стійкого миру там, де тривають криваві збройні конфлікти і захоплення чужих територій.

"Попри агресію Росії проти України і тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, ми залишаємося відданими діяльності з підтримки миру під егідою ООН. Наш внесок у справу затвердження міжнародної безпеки буде посилюватися і далі", - підкреслив президент.

За даними Міноборони, з 1992 року досвід в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки отримали близько 45 тисяч українських військовослужбовців. Зараз українські національні контингенти і персонал під егідою різних міжнародних організацій безпеки беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в шести країнах світу і районі Аб'єй (Судан).