Президент привітав миротворців ООН з професійним святом

Україна завжди підтримувала миротворчі сили ООН і брала безпосередню участь в миротворчих операціях. За повідомленням пресслужби ОП, сьогодні, 29 травня, президент Володимир Зеленський привітав усіх учасників та ветеранів миротворчих операцій ООН з професійним святом - Міжнародним днем учасників операцій ООН.
Президент зазначив, що українці добре знають, наскільки важливим є завдання щодо забезпечення стійкого миру там, де тривають криваві збройні конфлікти і захоплення чужих територій.
За даними Міноборони, з 1992 року досвід в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки отримали близько 45 тисяч українських військовослужбовців. Зараз українські національні контингенти і персонал під егідою різних міжнародних організацій безпеки беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в шести країнах світу і районі Аб'єй (Судан).
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